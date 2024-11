Google ne cesse de surcharger les résultats de son moteur de recherche. Bien souvent, les requêtes mettent en avant ses partenaires via des encarts placés tout en haut issus de Google Shopping.

Déjà lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, au Japon, en Indonésie, au Mexique et au Brésil, AI Overviews ne devrait pas trop tarder à arriver chez nous. Concrètement, il s'agit pour Google de mettre en avant des résultats automatiquement générés par une intelligence artificielle. L'objectif est de proposer une réponse rapide à l'internaute... tout en masquant au maximum la source de cette dernière.

Comment obtenir une page de listing, claire, simple et minimaliste ? Non, les bloqueurs de publicité ne fonctionnent pas tout le temps. Il est toutefois possible de modifier l'URL de base depuis laquelle vous effectuez vos requêtes.