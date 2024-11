En ce qui concerne les tarifs, on rappelle que les offres avec engagement (12 mois) DAZN sont proposées à 19,99 euros par mois en version Unlimited (toute la Ligue 1 et d'autres sports sur un écran), et 29,99 euros/mois en version Unlimited+ (toute la Ligue 1 et d'autres sports mais avec 2 utilisateurs).