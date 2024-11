Au moment de procéder à la réinitialisation de leurs recommandations, les utilisateurs pourront également redéfinir les comptes qu’ils suivent et décider s’ils souhaitent continuer à les suivre ou non. Cela permettra d'adapter les futures recommandations qui se développeront par la suite.

Selon les déclarations du groupe Meta, cette fonctionnalité vise à rendre les interactions sur la plateforme plus pertinentes et personnalisées pour chaque utilisateur. Pour l'heure, nous ignorons cependant quand il sera possible de réinitialiser les recommandations sur Instagram, bien qu'il ne devrait s'agir que d'une question de temps.