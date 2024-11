max6

Sécuriser et simplifier l’accès au cloud mes fesses (pour rester poli).

Les client lèger cela existe depuis des plombes, la seule différence c’est que, visiblement, celui-là ne fonctionne qu’avec Microsoft pour Microsoft sous les ordres de Microsoft et pour le bien des finances de Microsoft. Une fois bien pied et main liées l’entreprise n’aura plus qu’à racker le prix décidé par Microsoft et à la fermer.

Si en plus elle utilise le cloud de Microsoft bien sûr ses données seront aux mains de Microsoft et incidemment du gouvernement américain en cas de concurrence (malsaine évidement) avec une entreprise américaine.

Mais quelle belle idée de Microsoft, j’espère que plein d’entreprises vont choisir cette solution surtout celle en concurrence avec des entreprises américaines.