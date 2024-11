Android Custom Tabs a d'autres défauts. Il ne peut par exemple pas afficher certains éléments complexes d'une page Web comme en est capable Android System WebView. Mais il est suffisant pour prendre en charge les pages d'accès au Wi-Fi Public. La suite de votre navigation peut ensuite s'effectuer depuis votre navigateur habituel.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà implémentée dans Android, mais elle est pour l'instant dormante. Google ne devrait toutefois pas tarder à l'activer via Play System Updates. A priori, les smartphones sous Android 10 et les versions supérieures sont éligibles, même si le fabricant ne supporte plus votre appareil.