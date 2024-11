L’habitant de Quickborn n’avait initialement rien demandé de bien complexe : un simple code d’accès pour se connecter à son espace en ligne sur le portail fiscal allemand. Habituellement, ce code est envoyé par la poste pour finaliser l’activation de l’espace personnel, conformément à une procédure largement utilisée dans le pays. Une méthode qui, bien que contraignante, reste courante dès lors que l'on sait que l’Allemagne a quelques trains de retard en matière de numérisation des services publics. En effet, de nombreuses procédures dépendent encore du papier et de courriers postaux.

En l'occurrence, le problème est survenu lors du passage à l’heure d’hiver, une phase délicate pour de nombreux systèmes automatisés. C’est entre 2 h et 3 h du matin que le processus d’envoi du code a été déclenché. Mais au lieu d’être traité une seule fois, le système a démultiplié l’envoi, comme s’il était piégé dans une boucle temporelle, comme le rapporte Franceinfo. Ce dysfonctionnement n’a pas été détecté, car la gestion du portail en ligne est « entièrement automatisée de manière uniforme dans toute l’Allemagne » sans aucune intervention humaine, selon les autorités régionales.

Résultat : 1 700 courriers identiques ont été produits et envoyés, chacun contenant exactement le même code d’accès demandé par le contribuable. Au réveil, l’intéressé a découvert devant chez lui un empilement massif de lettres. Sur le moment, et on le comprend, il a été envahi d’une certaine angoisse, et comme souvent, a cru à une erreur de sa part. Frissons largement dissipés lorsqu'après avoir ouvert plusieurs enveloppes, il a constaté qu'il s'agissait du même courrier.

Le fisc, sévère, mais juste, a rassuré le contribuable et pris en charge le traitement de la boulette.