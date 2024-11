Alors que l'intelligence artificielle a bouleversé notre quotidien depuis deux ans, une autre révolution, plus silencieuse elle, se déroule dans les laboratoires de neurosciences outre-Atlantique. Depuis plus d'une décennie, des équipes de chercheurs tentent de percer les mystères de notre activité cérébrale et leurs efforts semblent aujourd'hui porter leurs fruits : ils parviennent désormais à décoder les schémas neuronaux complexes qui sous-tendent nos pensées, nos paroles et même nos intentions. Lire dans les pensées : un fantasme millénaire qui intéresse également des acteurs hors du champ de la recherche, comme le groupe Meta, par exemple.

Cette avancée, qui relevait de la science-fiction il y a encore peu de temps, laisse entrevoir des applications thérapeutiques très intéressantes pour les personnes privées de parole. Bien sûr, de tels progrès sont aussi inquiétants sous certains aspects : si nos pensées les plus intimes peuvent être connues, qu'est-ce qui définit notre identité profonde ?