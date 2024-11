Visiblement, on a pris un peu trop de libertés en ce qui concerne la collecte des données personnelles, du côté de Bourg-lès-Valence. Selon la maire, Marlène Mourier, le fichier incriminé aurait été créé pendant la crise du Covid-19, dans le but de recenser la population et de venir en aide aux plus vulnérables, explique-t-elle à France Bleu.