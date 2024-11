On ne sait par contre pas exactement combien a payé la firme californienne pour s'offrir ce nom de domaine. Dharmesh Shah a simplement indiqué qu'il avait revendu cet actif plus cher que ce qu'il avait investi à l'époque pour se l'offrir, ce qui correspond à une somme assez rondelette. En effet, il avait dépensé 15,5 millions de dollars en début 2023 pour mettre la main sur le nom de domaine.

Dharmesh Shah est lui aussi convaincu de l'avenir de l'échange direct entre l'humain et le logiciel. « La raison pour laquelle j'ai acheté chat.com est simple : je pense que l'UX basée sur le chat (#ChatUX) est la prochaine grande chose dans le domaine des logiciels. Communiquer avec des ordinateurs/logiciels par le biais d'une interface en langage naturel est beaucoup plus intuitif. Cela est rendu possible par l'IA générative » a-t-il expliqué sur LinkedIn. Sam Altman semble penser comme lui.