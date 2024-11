Les moteurs graphiques repoussent toujours un peu plus les frontières du possible, et Unreal Engine 5.4 est là pour le prouver. Dans cette démo, on parcourt Rome comme jamais auparavant, avec des graphismes qui frôlent le photoréalisme. Les développeurs de contenus Unreal Engine de Scanfactory placent la barre encore plus haut et montrent une fois de plus qu'un moteur 3D est bien plus qu'un simple outil graphique : c’est une fenêtre ouverte sur des mondes reconstitués avec minutie.