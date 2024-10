yomiel

Une partie de la démographie qui joue à Fortnite n’est pas en âge de voter. Aussi, une caractéristique intéressante, la carte ne comporte pas d’armes à feu et est axée sur la construction.

Selon Newsweek, la carte n’aurait attiré que 383 joueurs en pic ces dernières 24 heures (article publié hier Kamala Harris' 'Fortnite' Map Bans Guns, Has Less Than 400 People Playing - Newsweek). Par contre leur système de commentaires semble être envahi par des bots trumpoïdes…