Une mise à jour est sans doute disponible pour votre téléviseur LG. Selon le média spécialisé Flatpanelshd, les publicités d'économiseur d'écran s'affichent d'ors et déjà sur les téléviseurs LG de 2020 et plus. Elles apparaissent après un certain temps d'inactivité, lorsque aucun programme n'est lancé. De nombreux modèles que nous avions testés sont notamment concernés. C'est le cas des LG OLED GX, LG OLED B1 et LG OLED B2, et on imagine que c'est aussi le cas sur les LG OLED C3 et LG OLED G3, en plus des LG OLED C4 et LG OLED G4 qui étaient déjà concernés.