Dès le mois de juin, la première faille, baptisée CVE-2024-41869, est ce qu'on appelle dans le jargon une vulnérabilité « use after free ». En substance, c'est essayer d'utiliser un tiroir que vous venez juste de vider : ça crée un sacré bazar dans la mémoire de l'ordinateur. Et c'est dans ce bazar que les pirates peuvent s'engouffrer pour injecter leur code malveillant.