Méfiez-vous de Byakugan, ce malware qui se cache dans un fichier PDF

Byakugan a été découvert pour la première fois en janvier 2024 par FortiGuard Labs. Les chercheurs ont trouvé un fichier PDF en portugais qui distribuait le malware. Celui-ci contenait un tableau flou et des instructions invitant les victimes à cliquer sur un lien malveillant pour afficher le contenu. Une fois le lien cliqué, le téléchargeur dépose un fichier intitulé require.exe, qui est sa copie. Ensuite, un programme d'installation propre est téléchargé dans le dossier temporaire, suivi d'une DLL, qui est exécutée grâce à un détournement de DLL pour exécuter require.exe afin de télécharger le module principal.



Le téléchargeur, nommé « require.exe » et situé dans le dossier temporaire, exécute la copie, et non Reader_Install_Setup.exe, et présente un comportement différent dans les deux fichiers. Le module principal de Byakugan est téléchargé depuis thinkforce.com, un serveur C2 qui peut également servir de panneau de contrôle à un attaquant, avec une page de connexion sur le port 8080.

Byakugan est un malware qui repose sur node.js, qui utilise OBS Studio pour surveiller le bureau de la cible et exécuter diverses fonctions. Il dispose de plusieurs bibliothèques, notamment un moniteur d'écran, un mineur, un enregistreur de frappe, une manipulation de fichiers et un voleur d'informations sur le navigateur.



De plus, Byakugan peut choisir entre le minage avec CPU ou GPU pour éviter la surcharge du système et les téléchargements de mineurs populaires comme Xmrig, t-rex et NBMiner. Il stocke également des données dans le dossier kl et peut voler des informations sur « les cookies, les cartes de crédit, les téléchargements et les profils remplis automatiquement », ont écrit les chercheurs.