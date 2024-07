Intel met doucement un terme au 14 nm : les Core de 10e génération et le Core i9-14900KS tirent leur révérence

Lancée au cours du second semestre de l'année 2020, cette 10e génération n'était plus au « goût du jour », mais avait encore un certain succès auprès des intégrateurs. Ce retrait fait donc disparaître tout un tas de modèles depuis des Pentium Gold jusqu'à des Xeon W-1250 en passant par plusieurs Core i3 (10100, 10300…) et Core i5 (10400, 10500, 10600…).

Plus important que ces références précises, c'est le symbole pour Intel. En effet, avec le retrait de ces processeurs, la firme est en passe d'en finir avec le processus 14 nm lequel n'est plus utilisé que sur la 11e génération dont il reste quelques survivants… plus pour longtemps sans doute.