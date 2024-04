Atari fait revivre l'un des plus iconiques labels d'édition de l'histoire, nostalgie garantie !

Fondé en France en 1983 du côté de Lyon, Infogrames s'est d'abord illustré par le développement et l'édition de jeux micro (Thomson, Atari ST, Amstrad CPC, Amiga, etc.) et PC. La société s'est ensuite diversifiée sur consoles dans les années 90 et a notamment contribué à la naissance du genre "survival horror" en développant et publiant le premier Alone in the Dark en 1992, un jeu qui a récemment eu droit à une sorte de remake.

La fin des années 90 est une période d'acquisitions importante pour Infogrames, qui s'offre Ocean, Gremlin Interactive, DMA Design (qui deviendra Rockstar Games sous l'égide de Take-Two), Accolade, Beam Software, GT Interactive, Hasbro Interactive, MicroProse et même Atari tombent entre ses mains. Des achats qui ont fini par mettre Infogrammes en grande difficulté. En 2003, Infogrames opère une mue et associe son nom à la marque Atari, le but étant de toucher le marché américain, plus sensible à la marque Atari, et d'ainsi réduire l'abyssale dette du groupe. Finalement, en 2009, Infogrames est pleinement devenu Atari. Bruno Bonnell avait quitté le navire depuis deux ans, et il a fallu attendre 2013 pour qu'Atari sorte officiellement de la faillite.