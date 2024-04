Citroën ë-C3 Aircross : le moins cher des SUV électriques 7 places

Bien que Citroën n'ait pas encore dévoilé tous les détails techniques, il est prévu que l'ë-C3 Aircross s'affiche à un tarif compétitif selon la marque. On imagine bien que si le constructeur veut rester autour des 23 990 € de la version d'entrée de gamme YOU du ë-C3, la déclinaison Aircross sera équipée d'un moteur électrique de 113 ch, similaire à celui de la ë-C3, et probablement doté d'une batterie de 44 kWh. Cela suggère une autonomie réduite comparée à la version citadine en raison de sa plus grande taille et de son poids.

En bref, il ne devrait pas pouvoir parcourir plus de 300 km dans cette configuration. On peut toutefois s'attendre aussi à ce que ce ë-C3 Aicross embarque aussi le groupe motopropulseur que l'on retrouve ailleurs chez Stellantis, à savoir un moteur de 156 ch alimenté par une batterie de 51 kWh.

L'autonomie ne devrait pas dépasser les 400 km en mixte toutefois et la puissance de charge les 100 km.

On reste un peu circonspect devant la stratégie de gamme : difficile de prévoir le succès de ce genre de véhicule à vocation familiale quand on voit l'échec commercial du ë-Berlingo. En effet, même doté d'une nouvelle batterie LFP de 50 kWh les 320 km d'autonomie ne satisfont pas les familles.