Xbox : 3 mois d'abonnement gratuit à Apple TV+ pour les propriétaires de la console

Pour cette nouvelle génération, Apple améliore par petites touches sa box TV inaugurée en 2015. Plus petite, bien plus légère, mais également plus puissante et économe en énergie, l'Apple TV 4K 2022 reste l'une des box TV les plus complètes et les plus performantes disponibles sur le marché.

Apple a d'ailleurs profité de cette version pour baisser un peu le ticket d'entrée, à 169 € pour la version Wi-Fi et 189 € pour la version avec port Ethernet. Cela reste toutefois bien plus cher que ses concurrents directs, Google et Amazon, plus proches des 70 à 100 €.

L'Apple TV 4K 2022 ne s'intéresse finalement qu'aux fans de la marque, qui souhaitent prolonger leur expérience utilisateur sur leur téléviseur, ou aux esthètes de l'image et du son qui profiteront d'un appareil plus que complet d'un point de vue technique. Les autres passeront leur chemin et resteront sur leur téléviseur connecté, bien moins élégant, mais tout aussi capable pour de la vidéo en streaming.