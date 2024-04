Les dépenses mondiales dans l'informatique vont augmenter de 8% en 2024

2023 n'avait pas été la plus belle des années dans le secteur du high-tech, avec des ventes en moyenne un peu en berne. Au contraire, l'année 2024 devrait faire plaisir à toutes les entreprises du secteur. On avait déjà ainsi vu que le marché du smartphone reprenait des couleurs lors du premier trimestre 2024. Et cette croissance devrait être accompagnée par une hausse des dépenses mondiales dans l'informatique.