Une Wii à peine plus grande qu’un jeu de cartes ? C’est possible, si vous savez manier un fer à souder

Baptisée « Short Stack » par son créateur, cette Wii miniature est incontestablement le fruit d'un travail minutieux et d'une ingéniosité remarquable. La clé de ce succès réside dans la miniaturisation au strict nécessaire de la carte mère (62 x 62 mm) et l'utilisation de cartes de circuits imprimés (PCB) personnalisées soigneusement empilées pour former un ensemble compact. Cette approche modulaire permet non seulement de réduire la taille de la console, mais également de faciliter son assemblage et sa maintenance.