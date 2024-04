Samsung prévoit de sortir un nombre impressionnant d'appareils cette année

Le plus compact des smartphones premium de Samsung, le Galaxy S24 est un smartphone séduisant sous bien des aspects. On apprécie la qualité de son écran et ses performances globales qui ne souffrent pas du retour vers les SoC Exynos. À ce changement près, le S24 n’évolue pas vraiment au niveau matériel, notamment en matière photographique. Il serait peut-être temps que le constructeur fasse évoluer sa plateforme d’imagerie qui stagne depuis le S22.

Sans être catastrophique, l’autonomie du S24 n’est pas extraordinaire. Elle est même en retrait par rapport à celle du S23, pourtant équipé d’une batterie moins puissante. Principal coupable, le retour à l’architecture Exynos, abandonnée l’an dernier sur le S23, et qui n’a jamais vraiment brillé par sa sobriété énergétique.

Heureusement, la partie logicielle évolue… et pas qu’un peu. Si OneU+I 6.1 reste toujours aussi intuitif, on note surtout l’apparition de Galaxy AI, l’intelligence artificielle concoctée par Samsung. Si elle n’est pas encore parfaite, elle a le mérite d’ouvrir la voie vers de nouveaux usages. Autre bonne nouvelle, la fourniture de versions majeures de l’OS et des patches de sécurité est désormais garantie sur sept ans. On ne peut qu’en féliciter Samsung, qui n’en a pas profité pour augmenter ses prix (déjà élevés, il est vrai).