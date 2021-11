En 2022, Samsung prévoit de lancer un nombre astronomique de nouveaux smartphones

Entre les smartphones haut de gamme (Galaxy S, Galaxy Note), les milieu et entrée de gamme (Galaxy A, Galaxy M) et désormais les smartphones pliants (Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold) : ça bouchonne dans le catalogue de Samsung !

Et les choses ne devraient pas s'arranger en 2022. D'après The Elec, Samsung prévoit de lancer 52 nouvelles références en 2022. Bien sûr, compte comme référence à part entière un même smartphone lancé en version 4G et 5G. Il faut aussi retenir que la plupart ne verront sans doute pas le jour dans l'Hexagone. Samsung profite de l'émergence de certains marchés (notamment l'Inde) pour les inonder de nouveaux modèles tout au long de l'année.

Parmi les nouveautés attendues, on compte bien sûr les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra , mais aussi les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Alors que le Galaxy S21 FE n'est pas encore sorti , Samsung pourrait sortir le S22 FE au cours de l'année 2022.