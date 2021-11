Samsung Galaxy S21 FE : de nouvelles fuites, de nouveaux visuels

Partagés par l'informateur Coinbrs, les nouveaux visuels de la déclinaison « abordable » du Galaxy S21 semblent tout droit sortis des labos de Samsung. Des rendus officiels donc, qui se baladent dans la nature, et qui permettent de détailler le smartphone sous tous les angles.

Et, d'apparence, ce modèle « Fan Edition » ressemble évidemment beaucoup à son grand frère. On retrouve son écran plat à découpe centrale et ce positionnement si particulier des appareils photo à l'arrière du smartphone.