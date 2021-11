Le Samsung Galaxy S21 FE se déclinera en version Exynos et Snapdragon

Il faut se souvenir que, l'an dernier, le Galaxy S20 FE était arrivé chez nous en deux variantes. L'une 4G, propulsée par un Exynos 990, et l'autre compatible 5G grâce à son Snapdragon 865. Or, cette année, Samsung a complètement renoncé à commercialiser des smartphones 4G sur son milieu et haut de gamme — grâce à ses derniers SoC Exynos, justement. On ne se fait donc pas d'illusion sur une disponibilité d'un modèle Snapdragon sous nos latitudes.