Royaltiz, "énorme coup de cœur" de Cyril Hanouna : ce qui se cache sous la plateforme qui permet de miser sur des personnalités

C'est une annonce qui fait beaucoup parler ces derniers jours. L'animateur et producteur Cyril Hanouna a annoncé, assez fièrement, qu'il allait faire son « entrée en Bourse » avec Royaltiz, une plateforme qu'il décrit, à tort d'ailleurs, comme une « nouvelle licorne ». Mais que se cache-t-il réellement derrière ces termes accrocheurs ? Retour sur un phénomène qui agite la Toile et les petits boursicoteurs et amateurs de cryptomonnaies.