Pour se prémunir contre les cyberattaques, la Marine nationale a une idée de génie : utiliser les astres !

Monsieur Lorho, qui travaille du côté de Saint-Vincent-du-Boulay, dans l'Eure, a pourtant presque failli jeter l'éponge en 2018, prêt à prendre sa retraite. Mais il fut en quelque sorte réveillé par Loïck Peyron, vainqueur de la Route du Rhum en 2014 et bien décidé, sur l'édition 2018, à naviguer d'une façon traditionnelle. Le dessinateur industriel et ajusteur, qui compte aussi Airbus parmi ses clients, fabrique désormais des sextants plus légers et plus résistants, l'aluminium ayant remplacé le métal. Chaque objet, qui nécessite autour de 15 heures de travail, coûte entre 1 200 et 1 500 euros.