L'Internet africain fortement affecté par une rupture de câbles sous-marins

Dans une moindre mesure, on apprend que le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Namibie et le Niger sont aussi perturbés, au même titre que le Nigeria et l’Afrique du Sud, selon des données collectées par NetBlocks, spécialisé dans la surveillance de l'accès à Internet à travers le monde.

« Des ruptures sur de multiples câbles sous-marins ont affecté les services de connectivité dans plusieurs pays ouest-africains », a pour sa part commenté MTN dans un communiqué consulté par 20 Minutes. L'opérateur sud-africain expliquait ce 14 mars que « des opérations » étaient en cours pour permettre de « rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau ».