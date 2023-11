Votre connexion internet est lente en Martinique, Guadeloupe et Guyane en ce moment ? C’est normal...

Du 7 au 11 novembre, une opération de maintenance sur le câble sous-marin Americas-II peut ponctuellement impacter le trafic internet fixe et mobile des Antilles-Guyane. L'objectif de l'opération est de sécuriser la capacité en connexion des départements d'Outre-Mer, et ainsi répondre à la demande croissante, et légitime, de débit. Si vous vivez sur place, on vous explique tout.