L'Apple Vision Pro a permis d''éliminer" l'erreur humaine lors d'une chirurgie

Allant de la chirurgie à l'aéronautique, les dirigeants de la marque à la pomme ont imaginé tout un tas d'usages pour leur nouveau produit. Certains sont d'ores et déjà mis en pratique grâce à une application développée par eXeX, qui conçoit des plateformes basées sur l'intelligence artificielle et la réalité mixte pour améliorer les performances chirurgicales. Cette dernière se présente comme un outil logistique et organisationnel, améliorant le flux de travail pour, dans ce cas, mener à bien deux micro-interventions sur la colonne vertébrale.