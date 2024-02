Des diplomates européens se font hacker en croyant répondre à une invitation de dégustation de vin

La révélation du logiciel malveillant WineLoader expose une ingénierie de haut niveau. Doté de modules modulaires et de tactiques évasives, il démontre une volonté délibérée d'échapper à la détection. Les chercheurs soulignent les techniques avancées (telles que le recryptage et la mise à zéro des tampons de mémoire) utilisées pour contourner les solutions de sécurité. SpikedWine démontre non seulement une créativité élaborée dans la campagne d'ingénierie sociale, mais également une sophistication technique, illustrant les défis croissants de la cybersécurité.