Panne géante chez le plus puissant opérateur mobile aux États-Unis, est-ce une cyberattaque ? Le FBI enquête !

En tout début de matinée jeudi, puis durant une bonne partie de la journée, les utilisateurs américains ont été nombreux à être coupés de leur réseau mobile. Les appels, SMS, mais aussi les services d'urgence ne fonctionnaient plus dans de nombreuses grandes villes des États-Unis, comme San Francisco, New York et d'autres, de l'est à l'ouest du pays. Si une panne est évoquée, des investigations pour une éventuelle attaque informatique sont dirigées par le FBI. L'incident a duré plus de onze heures.