Ça y est, Nintendo et Pokémon sont sur le pont : deux diffusions annoncées et datées

Les rumeurs autour de celle qu'on appelle la Nintendo Switch 2 deviennent très insistantes, et de récentes sources s'accordent pour dire que le lancement pourrait avoir lieu début 2025. Cependant, Nintendo n'a encore rien annoncé au sujet de la prochaine console. On sait que la Switch restera le « business principal » de Nintendo en 2024, et que le futur sera évoqué auprès des actionnaires en mai, lors du prochain appel aux investisseurs.

Cependant, l'absence de « vrai » Nintendo Direct alimente la spéculation, qui sera temporairement mise en sourdine ce mercredi 21 février à 15 heures. Nintendo diffusera en effet un Partner Showcase, un format dédié aux studios tiers qui travaillent plus ou moins avec Nintendo. La diffusion durera environ 25 minutes, et on attend notamment des informations sur les jeux Xbox censés devenir multiplateformes. Shin Megami Tensei V pourrait également être au cœur du sujet, une version améliorée du jeu ayant fuité très récemment.

Vous l'aurez compris, il n'est absolument pas question de parler de jeux réalisés en interne, et encore moins de la prochaine console imaginée par Nintendo. Reste à savoir si ce qui sera annoncé saura compenser la quasi-absence de jeux first-party Nintendo dans les prochains mois, exception faite de Princess Peach : Showtime! et Luigi's Mansion 2.