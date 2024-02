Une vraie maison à 20 000 euros livrée chez vous, c'est possible sur Amazon

L'idée a fait son chemin et d'autres stars des réseaux sociaux ont, elles aussi, cédé aux sirènes de la maison dépliable, comme le tiktokeur Jeff Bryant. Sa vidéo, publiée le 29 janvier, a rassemblé plus d'un million de likes. Il y raconte notamment qu'il recherche activement un terrain pour l'installer et en faire un logement Airbnb loué aux personnes à la rue. Il ne lui aura fallu que 5 amis et moins d'une demi-heure pour monter sa maison.