L'app de suivi menstruel Glow a exposé les données de 25 millions de personnes

Connaissez-vous Glow ? L'application prétend être « l'outil de suivi des règles et de fertilité le plus complet au monde ». Pour ce faire, les utilisateurs doivent fournir des informations relativement confidentielles, et l'on pourrait penser que les développeurs ont mis en place les mesures de protection nécessaires.

Mais, en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, et l'entreprise n'en est pas à sa première fois.