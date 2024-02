Palworld a désormais ses costumes de contrefaçon et ils sont tous affreux

Repérés par des utilisateurs de Reddit, qui les placent déjà au rang de mèmes, on ne peut pas dire qu'ils attirent l'attention par leur beauté. On se retrouve, en effet, avec des combinaisons moulantes et des masques en plastique de piètre qualité et qui sont censées rappeler des Pals. Une insulte au bon goût qui aurait sa place dans un film d'horreur, voire à Halloween.

Ces costumes sont déjà disponibles sur eBay et divers autres sites, après avoir fait leur première apparition sur AliExpress. Visiblement produits par des entreprises basées en Chine, ils sont proposés entre 20 à 40 dollars pour des personnes mesurant de 1,10 et 1,90 mètre. À ce prix, on espère qu'aucun adulte non averti ne les confondra avec des costumes de Pokémon, au risque de décevoir quelques malheureux enfants le 31 octobre prochain.

En attendant, tout ceci à de quoi faire sourire. Alors que la Pokémon Company aborde déjà la question de la violation des droits d'auteur, on a surtout affaire ici à une sacrée parodie de l'univers de l'entreprise japonaise. Une parodie en quelque sorte parodiée par ces costumes conçus à la hâte, qui feront sûrement leur apparition lors des prochaines conventions, l'humour de certains n'ayant que peu de limite.