RTX Remix : la bonne idée de NVIDIA ne donne pas toujours de bons résultats

Après tout, ajouter des effets graphiques aussi gourmands ne se fait pas sans douleur, mais le plus gênant concerne plutôt le manque de respect vis-à-vis de l'œuvre originelle.

Si le résultat est malgré tout intéressant, nous avons ainsi pu découvrir le mod de Grand Theft Auto San Andreas avec ses aplats « bleutés » sur certaines parties de la ville. Plus récemment, c'est le mod Need for Speed Most Wanted qui dérange. On ne peut nier les efforts déployés, mais nous n'avons plus du tout l'impression de jouer au même titre.