Trois millions de brosses à dents connectées utilisées dans une attaque DDOS en Suisse

Évitez également de recharger vos gadgets sur n’importe quels ports USB, certains peuvent transmettre des virus ou des malware. Idem pour les connexions Wi-Fi publiques qui servent parfois de vecteurs d’attaques pour infecter certaines machines. Souvenez-vous aussi que votre réseau n’est aussi sécurisé que le plus faible de ses maillons. Si votre brosse à dents est connectée à votre Wi-Fi et victime d’une faille de sécurité, il devient aisé de l’utiliser comme point d’accès au reste de votre réseau. Réduisez donc la surface d’attaque au maximum et veillez bien à faire vos mises à jour.