K-5, le décrié robot policier du métro new-yorkais, tire sa révérence seulement 5 mois après sa mise en service

De son côté, la marque Knightscope avait indiqué que deux semaines allaient être nécessaires à sa formation, à la configuration et aux protocoles d’installation permettant au robot autonome de naviguer dans le métro de New York. Dénué de reconnaissance faciale et d'enregistrement sonore, le robot K5 était doté d’un bouton permettant de se connecter immédiatement à une personne en direct, et ce, 24 h 24 et 7j7.