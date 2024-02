Si vous ne connaissiez pas The Mothership, c'est trop tard, car cette production Netflix ne sortira jamais !

The Mothership raconte l'histoire de Sara Morse, campée par Halle Berry, qui cherche à percer le mystère de la mort de son mari. Avec ses enfants, qu'elle élève seule depuis plus d'un an, tout en tenant de maintenir la ferme familiale à flots, elle découvre un étrange objet qui va les catapulter dans un monde fantastique à la recherche d'un époux, d'un père, et de la "vérité", comme le raconte le synopsis.

Aucun spoiler à l'horizon, puisque le film ne verra jamais le jour, mais Netflix rassure: vous reverrez Halle Berry chez le streamer dans The Union, un film d'action, et Bruised, dont elle est également la réalisatrice.

Quant à la science-fiction, c'est un cheval de bataille que Netflix ne compte pas abandonner.







«

Nous disposons actuellement d'une liste passionnante de films de science-fiction, de genre et de thriller, dont Fair Play (que nous avons acquis auprès de MRC), The Killer, Leave the World Behind et Rebel Moon. Les films de science-fiction, [….] sont parmi nos films les plus populaires

»

, peut-on lire dans un communiqué.