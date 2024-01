Visa n'a pas assez bien protégé des arnaques ses cartes-cadeaux, le géant du paiement est trainé en justice !

Dans la plainte, on peut lire que ces cartes de débit non rechargeables sont emballées dans des pochettes en carton assez minces, et qu'elles constituent une cible facile pour les escrocs. Ces derniers peuvent en effet ouvrir discrètement l'emballage, enregistrer les informations du compte et le refermer, le tout sans être détectés. Ensuite, ils surveillent la vie de la carte via le site dédié Vanilla, pour notamment savoir quand l'argent a été chargé dessus et l'utiliser en se servant des données glanées.