Le Galaxy S24 Ultra profite de vraies innovations côté durabilité et réparabilité

S’il y a bien un domaine dans lequel les constructeurs de smartphones n’ont pas fait d’immenses progrès ces dernières années, c’est bien celui de la réparabilité. En devenant de plus en plus complexes et de plus en plus puissants, nos smartphones sont aussi devenus plus de plus en plus difficiles à réparer. Voir Samsung faire quelques efforts de ce point de vue là avec ses S24 est donc appréciable.