Enfin ! Les écouteurs PlayStation Pulse Explore s'offrent une mise à jour très attendue

Dès lors, via les réglages ou en passant par l'onglet dédié aux options sonores (en pressant la touche PS de la manette), on accède à un égaliseur dédié aux Pulse Explore. Au joueur d'opter pour un rendu prédéfini, ou bien de créer son profil personnalisé. À cela s'ajoute une nouvelle fonction qui permet de mieux entendre sa propre voix pendant un chat vocal.

Comme évoqué plus haut, les écouteurs Pulse Explore avaient parfois tendance à se déconnecter brièvement lors des sessions de jeu sur PS5. Quand bien même Sony n'évoque rien à ce sujet, la mise à jour semble avoir corrigé le tir, puisqu'aucune déconnexion n'est à signaler de notre côté depuis la nouvelle version du logiciel, avec en prime un appairage qui semble lui aussi plus immédiat, plus stable.