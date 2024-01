La Française des Jeux (FDJ) veut s'emparer d'un géant du jeu et pari en ligne, propriétaire d'Unibet

L'entreprise Kindred n'est pas très connue en France, mais elle fait partie des acteurs majeurs des jeux et paris en ligne du globe. Elle est notamment très présente en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. De ses 30 millions de clients et 9 marques, on retient surtout Unibet, société suédoise à l'origine qui compte autour de 15 millions de clients en France et dans le monde, grâce à ses activités de paris sportifs, poker en ligne ou encore jeux de casino.