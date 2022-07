La plateforme Sorare mise en garde par l'Autorité nationale des jeux

Cette menace pourrait avoir de grosses conséquences sur la plateforme de NFT. Si elle venait à être qualifiée en tant que plateforme de paris sportifs, Sorare devrait alors soumettre une demande pour devenir un opérateur en ligne agréé, comme Winamax et consorts. Le site devrait alors faire face à une fiscalité plus importante et contrôler l'identité de chaque utilisateur afin d'interdire formellement l’accès aux mineurs.