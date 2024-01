Vers un remake de la série The Avengers (Chapeau melon et bottes de cuir) ?

Pour les plus jeunes, rappelons que dans Chapeau melon et bottes de cuir, mélange d'espionnage et de mystère, il était question de suivre l'agent secret débonnaire John Steed (incarné par le regretté Patrick Macnee). Durant six saisons (huit si l'on compte la seconde série, The New Avengers), celui-ci était épaulé par des partenaires. La plus connue est probablement Emma Peel, incarnée par la disparue Diana Rigg.