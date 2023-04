Chevron 1 enclenché ! Amazon compte bien faire revenir Stargate et d'autres séries cultes

Si Stargate ne vous inspire pas (ou que le projet n'aboutit pas, une habitude de la saga ces dernières années), une douzaine d'autres licences de MGM sont étudiées par Amazon Studios pour un retour. Robocop est ainsi cité (possiblement pour une série puis un film), ainsi que Legally Blonde (un film et une série seraient en début de discussions). Même chose pour Fame, Barbershop, The Magnificent Seven, Pink Panther (pour un film, probablement animé), Poltergeist et The Thomas Crown Affair (pour un long métrage également).