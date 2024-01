Avec la dernière mise à jour majeure de Dragonflight, World of Warcraft permet de voler en dragon partout sur Azeroth

Autre nouveauté majeure : les donjons avec sujets. Concrètement, il est maintenant possible de s'inscrire en solo ou en groupe aux huit donjons originaux de Dragonflight en mode normal et d'y voir tout rôle non rempli complété par un compagnon PNJ. Notez que l'expérience obtenue de cette manière est réduite de 5 % par PNJ. Sympathique pour celles et ceux qui préfèrent jouer seuls ou en petit comité, difficile malgré tout de ne pas voir dans cette nouveauté une volonté d'Activision-Blizzard de peut-être compenser un nombre d'abonnés trop faible.