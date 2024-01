Une version de DOS, l'ancêtre de Windows, vieille de 44 ans, a été retrouvée et mise en ligne

Accessible à cette adresse, l'image a été partagée par un certain f15sim au lendemain des fêtes, accompagnée d'une photo de la disquette de 5.25 pouces correspondante, encore glissée dans son enveloppe en papier blanc. Sur l'étiquette, la mention « Serial #11 » est visible, au même titre que le numéro de version « 0.1-C ».

On notera que jusqu'à présent, la plus vieille version de DOS toujours accessible était la 0.34. On remonte donc ici un peu plus encore dans le temps. Cette version 0.1-C est pour sa part très spartiate. La disquette découverte ne contient d'ailleurs que 9 fichiers en tout. Le cœur COMMAND.COM du système était inclus pour interpréter des instructions en ligne de commande, telles que dir, copy, clear ou encore format.