Les Français maîtrisent mieux le numérique depuis le Covid, selon l'INSEE

Un des aspects les plus visibles de cette adaptation au numérique est le bond en avant significatif de la communication en ligne. En 2019, 73 % des Français utilisaient les e-mails ; un taux qui passe à 79 % en 2021, soit une augmentation de 8,22 %. Cette hausse est particulièrement marquée chez les personnes de plus de 45 ans. Une progression assez impressionnante est celle de l'utilisation des appels audio/vidéo via internet ou des messageries instantanées : 34 % d'augmentation. En 2019, 44 % des Français ont utilisé ce genre de service, contre 59 % en 2021.

Un autre domaine qui a été profondément impacté est celui de l'enseignement en ligne. Pendant les différentes périodes de confinement, le fait que les cours aient été diffusés en ligne a fait bondir la proportion des 15-24 ans qui recouraient à ce type de procédé. En 2019, ils étaient 18 % à suivre des cours en ligne ; un taux qui est passé à 54 % en 2021, soit une augmentation de 200 % !

Ce chiffre a tout de même diminué ensuite, mais la tendance se maintient à la hausse puisque 31 % des jeunes suivent encore des cours en ligne en 2023. Les adultes plus âgés sont également concernés, puisque 13 % des 25-59 ans et 3 % des plus de 60 ans ont adopté l'apprentissage en ligne dans leurs pratiques quotidiennes.