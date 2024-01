The Walking Dead : un premier trailer pour le spinoff The Ones Who Live sur Rick et Michonne

En attendant The One Who Live, vous souhaitez vous mettre à jour sur la massive saga d'AMC ? Préparez-vous alors à vous prendre des congés et à vous abonner à plusieurs services de streaming.

Tout d'abord, en France c'est aujourd'hui Netflix qui propose les 11 saisons de la série mère. Ensuite, pour le récent spin-off Daryl Dixon, direction Paramount+. Si c'est l'intrigue centrée sur Negan et Maggie qui vous intéresse avec Dead City, c'est chez OCS que ça se passe. Le service propose également la courte Tales of the Walking Dead. Enfin, Prime Video dispose à son catalogue de Fear the Walking Dead ainsi que de The Walking Dead : World Beyond.